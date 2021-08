Dubbeldam: ‘Zelf rijden is nog steeds het leukste’

Jeroen Dubbeldam was als coach voor Israël in Tokio en werd daar geïnterviewd door de KNHS. “Rijden heeft gewoon mijn grootste prioriteit." En zijn paard voor de Olympische Spelen van 2024, dat staat misschien al wel op stal in Weerselo...

Dubbeldam over de verkoop van zijn toppaard Oak Grove’s Carlyle: “Ik had een paard voor de Olympische Spelen en ik was in de race, maar dat paard werd nog niet zo lang geleden verkocht.” Maar: “Wanneer ik hier nu zo rondloop, heb ik niet de gedachte dat ik kans had gemaakt. Dat paard was een heel goed paard maar is geen Zenith, Simon, Up and Down of De Sjiem. Voor dit niveau heb je net wat beters nodig. Dus het is oké zo. Voor nu hoor, ik ben nog niet klaar”.

Parijs 2024?

Heeft Dubbeldam zijn paard voor Parijs al klaar staan? “Ja, dat denk ik wel. Ik heb twee paarden op stal, eentje van 7 jaar en eentje van 8 jaar. En die zouden allebei de capaciteiten kunnen hebben voor het allerhoogste niveau.”

Geen reclame voor de sport

“Ik hoop niet dat dit het format is” zegt Dubbeldam over het veelbesproken – en verguisde – vernieuwde springformat. “Ik hoop dat we weer terug kunnen gaan naar zoals het altijd is geweest. We hebben mooie kampioenschappen gehad, decennialang. Hoezo moet dit veranderd worden?” Hij vervolgt: “Ik weet dat het te maken heeft met televisierechten en kijkcijfers. Maar hebben de kijkers vrijdag genoten, van de kwalificatie van de landenwedstrijd? Ik denk van niet. Dat was geen reclame voor de sport.”

Team NL

“Natuurlijk heb ik veel contact met de Nederlandse mannen, maar ik houd mij op de achtergrond. Na het parcourslopen spreek je elkaar, het is eigenlijk een grote familie. Het mooie is dat iedereen open staat voor adviezen geven aan elkaar. Zo zit dit wereldje in elkaar. Ook al wil iedereen uiteindelijk zelf graag winnen. Als ik een ander foutloos rond zie gaan, met een perfect gereden rondje, daar kan ik ook van genieten. Zo vond ik het echt een fantastisch rondje van Harrie. Zo koud en uit het niets zo’n proef binnenrijden in een finale. Dat toont vakmanschap, petje af daarvoor.”

Bron: KNHS / Horses.nl