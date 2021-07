Dubbeldam zesde in Lier

In de hoofdrubriek van de vrijdag, een CSI3*met barrage over 1m50, is Jeroen Dubbeldam met Chacco Blue II (v. Chacco-Blue) zesde geworden. Dubbeldam en de 14-jarige hengst bleven foutloos in de barrage. De winst was voor de Argentijn Manuel Chechic met Abril Giquadana Semilly (v. Qadanne Z).

André Reichmann uit Brazilië werd tweede met Quinetto Z (v. Quinar Z), de Belg Guy Beyers was derde met Mithras de Regor (v. Elvis ter Putte).

Huijbregts derde in 1m40

Eerder op de dag was er een mooie derde plaats in de tweefasenrubriek over 1m40 voor Thieu Huijbregts met Quint van het Maarlo Z (v. Quidam de Revel). De winst was voor de Braziliaan Francisco José Mesquita Musa met Miss-Sarajevo Imperio Egipcio (v. Diamant de Semilly).

Bron: Horses.nl