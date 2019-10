Dubbeldams Eldorado S terug bij Fabienne Roelofsen, debuut met Carlyle

Op Jumping Zwolle was ambassadeur Jeroen Dubbeldam te zien met zijn nieuwe crack Oak Grove's Carlyle. De elfjarige zoon van Casall, succesvol onder Rolf-Göran Bengtsson, was drie weken geleden nog actief onder zijn eerste ruiter Harm Lahde. Dubbeldams Grand Prix-paard Roelofsen Horse Trucks Eldorado S (v. Diarado) maakte zijn rentree op het hoogste niveau onder zijn eigenaresse Fabienne Roelofsen.

Rolf-Göran Bengtsson raakte onlangs Oak Grove’s Carlyle kwijt toen eigenaar Gestüt Eichenhain het paar niet geselecteerd zag voor het EK en vervolgens besloot de samenwerking met Bengtsson op te zeggen. De Zweedse topruiter was zeer succesvol met de zoon van Casall, die ook onder Bengtsson op het topniveau liep, met onder meer een zege in de Grand Prix van Gothenburg tijdens de wereldbeker finale.

Sinds kort bij Dubbeldam

Begin oktober kwam een einde aan de samenwerking met Gestüt Eichenhain. Harm Lahde nam in eerste instantie de teugels van Carlyle over totdat de elfjarige ruin vlak voor Zwolle bij Jeroen Dubbeldam op stal kwam. Dubbeldam debuteerde op zijn concours met het paard en miste op een haar de barrage van de Grote Prijs.

Eldorado S terug onder Roelofsen

In Zwolle was ook Fabienne Roelofsen terug op haar Diarado-zoon Eldorado S. Het tienjarige fokproduct van de familie Van Straaten uit Den Ham kwam twee jaar geleden bij Jeroen Dubbeldam op stal. Door haar studie en werk stond het rijden van wedstrijden op een lager pitje bij Fabienne Roelofsen. Onder Dubbeldam behaalde Eldorado S de nodige successen zoals vierde in de GP Offenburg en vijfde in de GP Frankfurt en het brons op het NK in Mierlo dit voorjaar.

‘Trots op die twee’

Roelofsen reed Eldorado twee keer in de prijzen op 1,40m-niveau in Zwolle. Op Facebook schrijft Jeroen Dubbeldam bij het filmpje van een rit van Fabienne Roelofsen: “Ben erg trots om die twee te zien. Samen met de familie Roelofsen [hoofdsponsor van Dubbeldam] hebben we besloten dat Fabienne de teugels van Eldorado weer overnam. Voor Fabienne geen gemakkelijk taak om aan alle verwachtingen te voldoen met het paard die ze pas twee weken weer onder het zadel heeft. Ze deed fantastisch werk met twee klasseringen in twee rubrieken.”

Bron Horses.nl/Facebook