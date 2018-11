Dubbeldams pupil Wilton Porter beste in GP kwalificatie Samorin

In een overvolle barrage van de kwalificatie-rubriek voor de Grand Prix van Samorin was Wilton Porter de overtuigende winnaar. De pupil van Jeroen Dubbeldam deed dat met Caletto Cabana (v. San Patrignano Cassini). Dubbeldam zelf was met Roelofsen Horse Trucks Eldorado S (v. Diarado) ook een van de barragisten. Hij werd achtste vlak achter Wilton's broer Lucas Porter.

Het was druk in de barrage van de 4*-1,50m rubriek meetellend voor de wereldranglijst, 21 ruiters hadden alle balken van het basis parcours in de lepels laten liggen. Er ontbrandde een mooie strijd die door Wilton Porter met de elfjarige Holsteiner Caletto Cabana in 37,91 seconden werd gewonnen.

Dubbeldam solide foutloos

Jeroen Dubbeldam moest al vroeg in de barrage aan de bak met de Diarado-zoon Roelofsen Horse Trucks Eldorado S. Hij bleef nul maar met zijn tijd van 42,99 seconden kwam hij niet Pius Schwizer voorbij die op Balou Rubin R (v. Balou du Rouet) 39,43 seconden had neergezet. Schwizer werd uiteindelijk hiermee vijfde.

Porter rijdt tijd Schwizer aan flarden

Nadat Wilton Porter de tijd van Schwizer aan flarden had gereden, kwam niemand hem meer voorbij. William Whitaker werd tweede op Utamaro D Ecaussines (v. Diamant de Semilly) in 38,38. De Pool Jaroslaw Skrzyczynski klokte 38,51 met Chacclana (v. Chacco-Blue) wat hem de derde plaats opleverde. Jörne Sprehe reed met Stakki’s Jumper (v. Stakkato Gold) als laatste de vierde tijd.

Jochems beste Nederlander in 1,45m

Voor Nederland had Kevin Jochems zich ook in de barrage gereden, maar kreeg hierin een fout met Edgarrento (v. Zento) en werd achttiende. In de 1,45m-rubriek was Jochems wel de beste Nederlander. Hij werd op de Canturano-dochter Evita negende met een foutloze ronde in de tweede fase. Het 1,45m kwam op naam van de Turk Ömer Karaevli op Cheston de la Pomme d’Or Z (v. Chippendale Z).

Klik hier voor de uitslagen.

Bron Horses.nl