Dubbele prijzenpot voor Remco Been in Oliva

De Mediterranean Equestrian Tour in Oliva ligt Remco Been erg goed. Eerder vandaag won hij al het 1,40m met Jasper (v. Cidane) en ook in de LR-ranking proef over een hoogte van 1,50m deed de ruiter goede zaken. Remco Been stuurde zijn trouwe Holland Vd Bisschop (v. Heartbreaker) in de finale van de Gold Tour naar de vijfde plaats.

De 1,50m rubriek werd gewonnen door William Funnell. Het bleek geen gemakkelijke opgave want van de 45 combinaties kreeg Funnell in de barrage maar concurrentie van vijf anderen. Hieronder Remco Been met Holland v/d Bisschop maar hij kreeg een fout in de barrag en werd uiteindelijk vijfde.

Funnell wist met Equine America Billy Marmite (v. Billy Mexico) wel alle balken te laten liggen en werd in 36.93 seconden ruimschoots de winnaar. Mariano Martinez Bastida volgde met Jup (v. Carrera VDL) in 39.70 seconden op de tweede plaats en Pedro Veniss maakte de top drie compleet. De Braziliaan was in de barrage de snelste vierfouter en reed Boeckmanns Lord Pezi Junior in 34.82 seconden naar huis.

Uitslag

Bron: Horses.nl