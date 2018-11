Dubbelslag Anthony Philippaerts in 1* Big Tour, Bocken wint Small Tour

Jonge ruiters domineerden vanmorgen in de eerste twee rubrieken op Jumping Indoor Maastricht. In de finale van de 1* Big Tour ging de vijftienjarige Belg Anthony Philippaerts met de eerste en tweede plaats er vandoor. De dertienjarige Emma Bocken hield haar hoofd koel in de 1* Small Tour finale en won overtuigend met Estera van de Vosberg (v. Warrant).

De barrage van de Big Tour finale, over 1,35m, was spannend. Anthony Philippaerts had zich met twee paarden in de barrage en nam het op tegen zes combinaties. Op All Right du Genet (v. Allegreto) opende de jongste telg uit de Philippaerts dynastie met een foutloze ronde in 35,87 seconden.

Drie Nederlanders

Drie Nederlandse combinaties reden zich er vervolgens op stuk. Bart Hazelbekke bleef nul met Dorus (v. Sam R) maar kwam met 35,95 seconden een halve seconde te kort. Beau Schuttelaar reed Fugon (v. Ultimo) rond in 36,38 seconden maar kreeg een balk. Mel Thijssen en Gladstone (v. Eldorado van de Zeshoek) tikten ook een balk uit de lepels en finishte in 39,64 seconden.

Jongste Philippaerts

Vervolgens reed Anthony Philippaerts met tienjarige merrie Insolente Des Dix Bonniers (v. Winningmood van de Arenberg) opnieuw een snelle foutloze ronde en op de meet bleek hij zijn eerste tijd met 0,3 seconden verbeterd te hebben. De vijftienjarige Belg pakte hiermee de eerste en tweede plaats in de finale. Hazelbekke, Schuttelaar en Thijssen volgden op de derde, vierde en vijfde plek.

Dertienjarige Bocken

In de Small Tour finale snelde de dertienjarige Emma Bocken in een tijd van 34,86 seconden naar een royale overwinning met haar negenjarige merrie Estera van de Vosberg (v. Warrant). Bocken bleef haar provinciegenote Imke Gradussen twee seconden voor. Gradussen klokte op Feberlina (v. Calvaro) een tijd van 36,91 seconden.

Oranje podium

Op de derde plaats kwam op nieuw een Oranje-ruiter, Gerd-Jan Horsmans. Horsmans stuurde zijn schimmel Celinda Z (v. Calvino Z) zonder fouten in 37,30 seconden rond. Mans Thijssen kwam met White Socks (v. Cantos ) op de vijfde plaats achter de Amerikaanse Sarah Rose Berg met Wonder S (v. Contendro I).

Bron Horses.nl