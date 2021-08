Dubbelslag Conor Swail in Canadese Langley

Ongeveer een jaar hebben de Canadezen geen internationale springwedstrijd kunnen organiseren vanwege de corona pandemie. Deze week gaat het weer los met wedstrijden in Langley en Rockwood nu Canada de grenzen weer heeft heropend voor niet-staatsburgers. Op net CSI3* in Langley was het direct raak voor Conor Swail die de eerste en tweede prijs pakte in de 1,45m openingsrubriek.

“Ik heb Canada gemist”, vertelde de Ierse springruiter die normaal gesproken de meeste tijd van de zomer in het land doorbrengt. In zijn eerste optreden op het gras van Langley reed hij zijn paarden Theo 160 (v. Christian) en de KWPN’er Gamble (v. Vingino) naar de eerste en tweede plaats.

Niet verwacht

Als zesde starter in de 1,45m-rubriek direct op tijd zette Conor Swail met Theo direct de winnende tijd van 63,31 seconden op de klokken. Dat had de Ier nog niet direct verwacht. “Ik wilde hem nog niet te veel pushen, maar hij is van nature wel erg snel. Dat hij wint is een mooie bonus.” De negenjarige Holsteiner, die Swail samen heeft met stal Philippaerts, heeft hij nog geen half jaar mee op het internationale circuit.

KWPN’er Gamble

Op de KWPN’er Gamble, gefokt door Roel Hagendoorn uit Wierden uit het lijntje van onder meer Nassau, was Swail slechts drie honderdste langzamer. De tienjarige zoon van Vingino kende al een goed seizoen met een aantal top tien klasseringen in Wellington en Tryon.

Op de derde plaats eindigde Vanessa Mannix met Catinka 25 (v. Catoki) in een tijd van 65,25 seconden.

Klik hier voor de uitslag.

Bron World of Showjumping