Dubbelslag voor Joseph Clayton in Zuidwolde, Daan van Geel en Jur Vrieling Nederlandse sterkhouders

Op het terrein van CH de Wolden werden vanavond de hoofdrubrieken van de dag afgewerkt. Een ding was duidelijk: Joseph Clayton was een klasse apart en wist zowel het 1,40m als de 1,45m Grand Prix-kwalificatie te winnen. Jur Vrieling en Daan van Geel voerden de Nederlandse successen aan. Vrieling werd met El Rocco (v. Zirocco Blue) tweede in het 1,45m en in het 1,45m was het van Geel die tweede werd, gevolgd door Amanda Slagter op drie.

Het 1,40m parcours werd verreden over twee fasen en 64 combinaties gingen de baan in. Dat er jong talent aan zit te komen werd in deze proef maar weer eens bewezen want maar liefst 21 (!) combinaties wisten dubbel nul te rijden. Joseph Clayton deed dit veruit het snelste en stuurde Kingsborough Kasper (v. Kannan) in 25.72 seconden naar de overwinning.

Vrieling met El Rocco op twee

Jur Vrieling reed El Rocco sinds hun overwinning in het 1,45m in Den Bosch in maart lang niet meer de ring binnen. De combinatie reed eind juni mee in Aken, waar ze ook al een 1,45m wisten te winnen, en dit weekend is pas hun tweede outdoor wedstrijd. In het 1,40m wist Vrieling opnieuw een beroep te doen op de snelheid van El Rocco want de combinatie werd in 26.20 seconden tweede. Balázs Krucsó reed Chord van de Broy (v. Hh Copin van de Broy) in 26.74 seconden naar de derde plaats.

Nederlanders in top tien

Ook Chantal Regter deed goede zaken en wist Can Fly Z (v. Can Remember) in 27.77 seconden naar de vijfde plaats te sturen: hun beste klassering tot nu toe. Verder wisten ook Nicole Eggens en Jack Ansems in de top tien te eindigen. Nicole Eggens deed dit door Nabab de Calando (v. Nabab de Reve) in 28.48 seconden naar de achtste plaats te sturen. Jack Ansems eindigde nipt daarachter met J’Espere (v. Comme Il Faut) op plaats negen.

Joseph Clayton wint ook 1,45m

Het was de dag van Joseph Clayton want hij wist een dubbelslag te slaan door ook het 1,45m te winnen. Dit keer zadelde Clayton Jimmy Mack V Berkenbroeck (v. Quorum de Laubry) en wist in een tienkoppige barrage zijn concurrentie achter zich te houden. Daan van Geel tekende voor het beste Nederlandse resultaat en eindigde op een knappe tweede plaats. Van Geel reed I’M Special Power Sih (v. Comme Il Faut) in 41.55 seconden naar de finish en moest bijna een seconde toeleggen op de winnaar.

Slagter, Schaper, Van der Schaar en Broekert

Ook in de CSI2* rubriek over een hoogte van 1,45m was er voldoende Nederlands succes. Naast Daan van Geel wist ook Amanda Slagter zich naar een podiumplek te rijden. Amanda Slagter heeft aan Cornet Blue Ps (v. Chacco-Blue) een heel fijn paard die alle kwaliteiten heeft en de hengst sprong dan ook in 43.34 seconden naar de derde plaats. Britt Schaper zag het EK aan zich voorbij gaan maar doet in Zuidwolde hele goede zaken. De amazone stuurde Guidam Sohn the Second Z (v. Guidam Sohn) naar de vijfde plaats.

Daphne Van der Schaar en Lisa Broekert wisten zich ook te plaatsen voor de barrage maar kregen beiden een fout. Van der Schaard reed Iceman Vds (v. Phin Phin) naar de negende plaats en Broekerkt werd met I Am Elrite (v. Harley) tiende. Chantal Regter kreeg een tijdfout en eindigde nipt buiten de top tien.

Uitslag 1,40m

Uitslag 1,45m

Bron: Horses.nl