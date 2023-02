Dubbelslag voor Martin Fuchs in Medium Tour 1.50 Vejer, Roosje Brouwer zesde

Martin Fuchs heerste vanmorgen in de 1,50m Medium Tour in Vejer. De Zwitser won op Che Tipa (v. Casero della Caccia) en met Bastille (v. Balou du Rouet) was hij 0,01 seconde langzamer, goed voor de tweede plek. Roosje Brouwer stuurde Icen (v. Iceman de Muze) foutloos rond in de tweede fase en met de tijd van 44,01 seconde werd ze zesde.

Martin Fuchs nam halverwege vorig jaar Che Tipa over en heeft sindsdien al heel wat goede resultaten neergezet. Ook vanmorgen in de Twee Fasen-wedstrijd over 1,50m was de combinatie weer in goede doen en won met een foutloze rit in 40,25 seconden. De eveneens negenjarige merrie Bastille heeft Fuchs dit jaar pas voor het eerst mee in het internationale circuit. De rit met de dochter van Balou du Rouet bijna identiek aan die van Che Tipa, op de meet bleek Bastille één honderdste langzamer.

Charlotte Bettendorf, ook altijd goed voor een snelle rit, werd derde met Quality Star Z (v. Quality Time) in een tijd van 40,94 seconden. De tienjarige ruin werd tot voor kort uitgebracht door de Belgische Inge Carton. Voor Roosje Brouwer was er een goede zesde plek met Icen, foutloos in 44,01 seconden. Het was pas het tweede 1,50m-parcours van de tienjarige KWPN-merrie.

