Dubbelslag voor Michael Jung in Opglabbeek, Michel Hendrix derde

Er stond vanmorgen geen maat op Michael Jung in de 1,45m rubriek in Opglabbeek. De Duitser pakte de eerste twee plaatsen in de proef direct op tijd met Zandro de Laubry Z (v. Zandor) en Chasandra (v. Sandro Boy). Michel Hendrix was de enige ruiter die Jung het vuur na aan de schenen legde. Met zijn negenjarige Hendrick's HX (v. Bustique) werd hij op twee tiende derde.

Al vroeg in de wedstrijd had Michael Jung de Oldenburgse merrie Chasandra razendsnel over het 1,45m-parcours gestuurd. De Duitser had deze week al bewezen snel te kunnen zijn op de elfjarige dochter van Sandro Boy met een tweede en zesde plaats. Zijn tijd van 59,59 seconden leek dan ook direct de winnende tijd te worden.

Hendrix komt bijna 0,2 seconden te kort

Halverwege de proef liet Michel Hendrix zien ook een vlug paard te hebben. Met de Bustique-zoon Hendrick’s HX kwam benaderde hij de tijd van Jung op bijna twee tiende. De tijd van 59,73 seconden leverde hem uiteindelijk de derde plaats op.

Jung wint met Zandro de Laubry Z

Michael Jung herhaalde met Zandro de Laubry Z als twee na laatste het kunstukje van eerder deze ochtend. Op de meet versloeg hij zichzelf met 0,1 seconde.

