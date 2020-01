Dubbelslag voor Van Paesschen in Oliva, KWPN’er Geneve R in top drie

Voor Constant van Paesschen kon dit weekend niet meer stuk. De Belg won op zaterdagavond al de Longines Ranking proef en op zondag ging van Paesschen er met de overwinning in de Grote Prijs vandoor. Margaux Rocuet volgde op de voet en kon nog net Matthew Sampson en de KWPN'er Geneve R (v.Eldorado vd Zeshoek) achter zich houden. De twee Nederlanders Sanne Thijssen en Hendrik-Jan Schuttert plaatsten zich voor de barrage maar vielen door vier strafpunten terug in het klassement.

Maar liefst 28 van de 75 deelnemers hielden in de eerste ronde de lei schoon en mochten door naar de barrage. Het was Constant van Paesschen die de langste adem had en de hoogste eer op mocht eisen. Op zaterdagavond pronkte de ruiter al bovenaan de uitslagenlijst in de 1.45m rubriek met Isidoor van de Helle (v.Canturo) en in de Grand Prix van zondag herhaalde de Belg dat kunstje nog eens.

‘Alles of niets’

Op het moment dat Van Paesschen de ring betrad, stond de Franse Margaux Rocuet nog aan de leiding met Trafalgar Kervec (v.Quaprice Bois Margot) met een tijd van 31.67. De amazone dook net 0.10 seconde onder de tijd van Matthew Sampson en Geneve R. Van Paesschen wist wat hem te doen stond. ‘Het was alles of niets, ik ging voluit,” lachte van Paesschen. “Toen ik naar de laatste reed, bad ik dat hij bleef liggen. Niet veel 2* wedstrijden hebben een soortgelijke line-up van paarden en ruiters als hier en het bewijst dat het een van de beste tours van de wereld is.” Van Paesschen vervolgde: “Ik heb mijn paard sinds hij acht is en ik denk dat hij me nu echt vertrouwd. Ik kan alles van hem vragen ook al is hij blind aan één oog.”

Top van het klassement

De Belg ging met de hoofdprijs aan de haal en verwees Rocuet naar de tweede plaats. Matthew Sampson eindigde als derde met 31.77 en hield op slechts een honderdste van een seconde Alberto Zorzi achter zich. Zorzi stuurde Vauban du Trio (v.Nervoso) rond in 31.78 en mocht als vierde opstellen. Marlon Modolo Zanotelli maakte met Luigi d’Eclips (v.Catoki) de top vijf compleet in 32.30. Sanne Thijssen (Con Quidam RB) en Hendrik-Jan Schuttert (Expensive) hielden de nul op het scorebord in het basisparcours, maar door vier strafpunten in de barrage vielen ze buiten de prijzen.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl