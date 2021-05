Dublin Horse Show afgelast wegens onzekerheid over Covid

De Dublin Horse Show van 2021 is afgelast wegens de onzekerheid rond de Covid-19-pandemie. Dit is het tweede opeenvolgende jaar dat de show niet doorgaat, vanwege het coronavirus. De organisatoren van de Royal Dublin Society (RDS) maakten gisteren bekend dat de traditionele show, die voor het eerst in 1864 werd gehouden, niet zou doorgaan; in de plaats daarvan is de RDS van plan om van 18 tot 22 augustus een nationaal kampioenschap te houden.

“De RDS heeft de ontwikkelingen met betrekking tot Covid-19 op de voet gevolgd, met inbegrip van de vaccinatiegraad en het laatste advies van de regering,” aldus de verklaring. “Onder de huidige omstandigheden is besloten dat het niet mogelijk zal zijn om dit jaar een Dublin Horse Show te organiseren.

Nieuwe klap FEI Nations Cup

Het besluit is ook een nieuwe klap voor de FEI Nations Cup-kalender. Het CSIO in Hickstead, die de etappe vóór Dublin was op de kalender, heeft dit jaar ook een aantal belangrijke rubrieken gecanceld, waaronder de Nations Cup.

Nationaal kampioenschap zonder publiek

De RDS-verklaring voegde daaraan toe dat de organisatie van plan is het vervangende nationale evenement in augustus achter gesloten deuren te laten plaatsvinden en alleen toegankelijk te maken voor ruiters die alleen op de dag van hun wedstrijd deelnemen.

Bron Horse And Hound