Duffy overtroeft Nederlanders in Grote Prijs De Wolden

Een volledig buitenlands podium met de Ier Michael G Duffy en zijn hengst Casino in (v. Casino Royal) als winnaars van de Grote Prijs Gemeente De Wolden. Dat zagen zo’n 5000 bezoekers in Veeningen zondagmiddag in Veeningen. De Grote Prijs werd uiteindelijk betwist tussen tien combinaties, waarvan vier uit Nederland.

Op de vierde plaats kwam als beste Nederlandse combinatie Amanda Slagter met haar paard Cornet Blue PS (v. Chacco-Blue) uit de ring. Zij maakten één springfout en stopten de klok op 38.92. Dat was wel de snelste barragetijd, maar vanwege de fout, niet genoeg voor de winst. Jur Vrieling werd zesde met eveneens één springfout en Daphne van der Schaar zevende met twee fouten. De vierde Nederlander, Doron Kuipers, kwam ten val en moest het voortijdig voor gezien houden.

Duffy naar winst

De 26-jarige winnaar Michael G Duffy, die tegenwoordig vanuit het Duitse Osnabrück Europa intrekt, kwam als eerste in de barrage in de ring en zette in die rit met de 9-jarige hengst Casino een tijd van 39,74 seconden op de klokken. Zelf dacht de Ier dat het niet voldoende voor de winst was, maar uiteindelijk bleek iedereen zich stuk te bijten op die prestatie. De Zweedse Malin Parmler werd tweede. Zij reed met Immer Fortuna (v. Berlin) in 40.27 foutloos. Ook de Italiaan Vasco Campana bleef foutloos. Met Vivant (v. Vivant) kwam hij tot 46.00 seconden en dat was goed voor de derde plaats.

Soepel

Duffy was na afloop verrast. “Ik had het parcours goed in mij opgenomen en het liep soepel. Weliswaar stond het zwaar, maar het was fair gebouwd voor de paarden. Toen ik de ring uit kwam en mijn tijd zag, zei ik tegen mijn groom dat het niet genoeg zou zijn. Maar dat was het gelukkig wel.” De Ier was vol lof over de accommodatie in Veeningen: “Super stallen, twee prima springpistes, een enorme mooie warmup piste en dat de grooms hier een gratis ontbijt krijgen is ook geweldig. Dat kom je bijna nergens tegen.” Voor de Nederlandse combinaties was deze eerste serie van de zeventiende editie van CH de Wolden niet een die als hoogtepunt in de boeken komt. De lokale toppers werden in het basisparcours uitgeschakeld.

Amanda Slagter

Het was Amanda Slagter uit Slochteren die de Nederlandse eer hoog hield met de hengst Cornet Blue. Zij kwam in de barrage en met één springfout verliet ze de ring en werd vierde. “De barrage vond ik iets lichter dan het basisparcours. Vooral op de lange lijnen was het moeilijk controle te houden over mijn paard. Hij wil heel graag en ik moest hem echte inhouden. Maar ik ben heel tevreden met deze vierde plek”, liet ze na afloop weten. Jur Vrieling, verleden jaar winnaar van de Grote Prijs in Veeningen, kwam met Griffin van de Heffinck met één springfout uit de barrage. “Het parcours stond mooi en was echt technisch gebouwd. Jammer dat er een balk in de barrage viel, maar dat kan gebeuren”, aldus de ruiter die zesde werd.

Komende donderdag gaat CH de Wolden verder met een tweede blok springwedstrijden.

Uitslag

Bron: Persbericht / Horses.nl