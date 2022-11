Duits trio op kop in eerste 1,50m-rubriek Stuttgart German Masters

Philipp Weishaupt, Marcus Ehning en Gerrit Nieberg domineerden in de eerste internationale 1,50m-rubriek in Stuttgart. Weishaupt pakte in de Tabel C de winst met Krokant (v. Kannan). Op nog geen drie tiende gevolgd door Ehning en Funky Fred (v. For Pleasure). Nieberg werd met Blues d'Aveline CH (v. Baloussini) derde. Harrie Smolders was de beste Nederlander op de 25steplaats. De 1,50m-rubriek was de eerste kwalificatie voor de 'Masters' die vanavond in de Schleyer-Halle wordt gehouden.

Met startnummer zes was Henrik von Eckermann snel met de KWPN-merrie Glamour Girl (v. VDL Zirocco Blue). De nummer één van de wereld nestelde zich op kop met een tijd van 62,30 seconden. Marcus Ehning was de eerste die onder Eckermanns tijd dook. Op Funky Fred finishte de Duitser in 61,93 seconden. Even later, als laatste voor de break, liet Philipp Weishaupt zien dat het nog sneller kon. Met de negenjarige Kannan-zoon Krokant kwam hij 61,67 seconden over de meet en besliste de wedstrijd.

Nieberg mengt zich in de strijd

Na de pauze was het alleen Gerrit Nieberg die met de in Zwitserland gefokte Blues d’Aveline CH een bedreiging vormde voor de top drie. Nieberg klokte 62,17 seconden en kwam niet voorbij zijn landgenten, maar was wel nipt sneller dan Eckermann en werd zo derde.

De Nederlanders Harrie Smolders, Jur Vrieling en Willem Greve hadden alle drie een balk en rustige tijden en eindigden in het tweede deel van het klassement.

Bron persbericht/Horses.nl