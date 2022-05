Duitse adviesraad Sport: Verbod op toucheren/barreren

Het verbod op toucheren/barreren aan de sprong is nu definitief beslist. De Adviesraad Sport van de Duitse Hippische Federatie (FN) heeft tijdens de FN-vergaderingen in Münster unaniem voor een wijziging van het Reglement Prestatieproeven (LPO) gestemd.

In zijn welkomstwoord blikte de voorzitter van de FN, Hans-Joachim Erbel, eerst terug op het afgelopen jaar. Met onderwerpen als de Coronapandemie en de herpespandemie, de overstromingsramp in het westen en zuiden van Duitsland, de Olympische Spelen en de Paralympics in Tokio, en kwesties rond dierenwelzijn en het toucheren van paarden, was het een bijzonder turbulent jaar. “Er is echt geen gebrek aan uitdagingen, maar aan de andere kant is dat wat ons verenigingsleven zo spannend maakt. Toegegeven, soms zou een beetje minder opwinding oké zijn,” zei Erbel.

Verbod

Na de welkomstrede was een van de agendapunten van de sportadviesraad het verbod op toucheren bij het springen, waartoe de FN-commissie voor trainingsmethoden in maart het initiatief had genomen. De afgevaardigden stemden unaniem voor de volgende wijziging van het LPO.

De Sportadviesraad heeft besloten dat § 920 LPO Overtredingen als volgt wordt gewijzigd. 2: Een strafbaar feit wordt met name gepleegd door iemand die een methode gebruikt

waarbij het paard voor, tijdens of na het overwinnen van een sprong, hindernis of ander obstakel met een voorwerp wordt geraakt door het optillen, gooien of anderszins verplaatsen van het voorwerp door een persoon, apparaat of anderszins. Toegestane hulpmiddelen, b.v. zweephulpen, zoals beschreven in de richtlijnen voor rijden en mennen, blijven onaangetast.

het opzettelijk met een paard tegen een sprong, een deel van een hindernis of een ander voorwerp rijden of het op een andere manier onmogelijk maken voor het paard om erover te komen zonder het te raken.

De wijziging treedt in werking zodra zij op de website van de FN is gepubliceerd onder de volgende link: www.pferd-aktuell.de/bekanntmachungen.

Bron FN/Spring-reiter.de