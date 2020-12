Duitse Bondscoach Otto Becker: ‘Eigenlijk geen seizoen gehad’

Gisteren zijn in Riesenbeck de Duitse kampioenschappen voor springruiters begonnen. Bondscoach Otto Becker is aanwezig om zijn ruiters te observeren. In een interview op ClipMyHorse zegt Becker: "Het gaat gelukkig door en daar zijn we dankbaar voor. Het is een belangrijke wedstrijd om nieuwe kennis op te doen."

Bondscoach Otto Becker maakte op zijn 62e verjaardag een ietwat bittere balans op van het seizoen 2020. Zelfs de grote verjaardagstaart die hij kreeg bij het interview, hielp niet. “Eigenlijk was er helemaal geen seizoen, dus ook geen conclusie”, zegt Becker. “Het merendeel van de grote wedstrijden zijn niet doorgegaan, zoals de Nations Cup-serie, Aken, de vijfsterren wedstrijden en de grote series. Het is moeilijk om terug te kijken. Misschien hebben we wat rust nodig om te zien wat de komende weken gaat brengen.”

‘We zouden een goed team gehad hebben’

Voorspelling voor 2021 kan Otto Becker dan ook niet doen, het is koffiedik kijken. Becker: “Het team voor 2021 zal er aanzienlijk anders uitzien dan het eruit zou hebben gezien als de Olympische Spelen van 2020 waren gehouden. Ik weet dat we dit jaar een goed team zouden hebben gehad voor de Olympische Spelen. Komend jaar zullen enkele paarden stoppen, andere paarden rukken op. En ik hoop dat er nog een paar bij komen.”

Kijk hier naar het hele interview, ook met Ludger Beerbaum.

Bron Spring-reiter.de