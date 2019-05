Duitse Schill-Huber is Nederlanders de baas in 1* Small Tour Final Tubbergen

Als derde reed Lisa Schill-Huber op de KWPN'er Coco 274 (Oklund x Lupicor) vanmorgen de piste binnen van Jumping Schröder Tubbergen voor de finale van de 1* Small Tour. Haar tijd van 33,84 seconden in de tweede fase bleek zo scherp, dat ze tot het einde van de rubriek haar koppositie kon vast houden. De Duitse amazone was zo een heel contingent aan Nederlandse combinaties de baas.

De finale in de Small Tour was een Twee Fasen over 1,25m met bijna 60 ruiters op de startlijst. Het werd een boeiende wedstrijd die direct door de derde combinatie al werd beslist. De Duitse Lisa Schill-Huber stuurde haar Oklund-zoon Coco foutloos rond in 33,84 seconden. Deze score werd vervolgens door niemand meer verbeterd.

Karlijn Stemerdink kwam aan het einde van de rubriek nog het dichtstbij met Belladonna (v. Colandro), ze werd tweede in 33,91 seconden. Liza Houwen-Tiebot werd derde op Winchester (Guidam x Cavalier). Haar tijd van 34,14 seconden was ook dicht in de buurt van de beste tijd.

De top vijf werd volgemaakt door Jessie Wiefferink met My Lady 179 (v. Mylord Carthago) en Jan Schuttert op In the Mood (v. I’m Special de Muze).

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl