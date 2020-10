Minder deelnemers bij Duitse springkampioenschappen, volledig kader wel aanwezig

De Duitse springkampioenschappen zijn vanwege de coronacrisis nog niet verreden dit jaar. Balve werd in mei al uitgesteld en in september vonden daar nog wel de Duitse dressuurkampioenschappen plaats. De springruiters zullen de titels verdelen tijdens de internationale 3* wedstrijd in Riesenbeck. Het volledig Olympisch kader zal erbij zijn, maar andere springruiters moeten teleurgesteld worden. Er zijn minder startplaatsen beschikbaar dan in een gewoon jaar.

Het internationale concours in Riesenbeck staat voor 12 t/m 15 november op de kalender, maar de ook in Duitsland sterk stijgende aantallen besmettingen, maken het nog spannend of het dit keer inderdaad doorgaat.

Duits kampioenschap binnen internationaal tournooi

Otto Becker, de Duitse bondcoach, laat weten blij te zijn dat al veel topruiters zich aangemeld hebben. Het tournooi heeft een andere opzet dan Balve, dat een nationaal concours is. “Na de late afzegging van Balve hebben we met meerdere organisatoren gesproken. Het aanbod uit Riesenbeck leek ons het meest haalbare. We zijn blij dat het Duits Kampioenschap daar plaats kan vinden.”

Er werd gedacht dat een integratie van het kampioenschap in een internationaal tournooi, iets dat bij eventing al jaren gebruikelijk is, een aantrekkelijke sportieve optie is voor deze lastige tijd. Daarmee moest wel het concept aangepast, want er moeten ook startbewijzen zijn voor internationale ruiters. En er is dus minder plaats voor Duitse deelnemers.

Teleurgesteld

Becker: “Er zijn nu meer mensen die willen starten, dan startplaatsen. Er willen ook duidelijk meer mensen meedoen dan de afgelopen jaren, wat ook wel bewijst dat dit concept aantrekkelijk is voor ruiters. Bij een aantal mensen is de teleurstelling groot dat ze nu niet mee kunnen doen.”

Opzet kampioenschap

Twee internationale rubrieken op tijd zullen de kwalificatierondes vormen. De strafpunten daaruit worden meegenomen. De 12 beste Duitse deelnemers rijden een finalekampioenschap over twee rondes. Zoals het er nu naar uit ziet wordt ook het EK Springen in 2021 op de locatie van Ludger Beerbaum in Riesenbeck verreden.

Bron: Pferd-Aktuell / Horses.nl