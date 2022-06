Duitse springtitels naar Eckermann en Stevens

Dit weekend werden de Duitse kampioenschappen verreden in Balve. Bij het springen zijn daar altijd twee titels te verdienen. Het open springkampioenschap, waar dit jaar voornamelijk heren aan meededen, én het kampioenschap voor de dames. Katrin Eckermann en Mario Stevens werden kampioen.

In het open kampioenschap bleef alleen Mario Stevens met de negenjarige Starissa (v. Stakkato Gold) helemaal foutloos over alle ronden. Daarmee werd Stevens voor de tweede keer in zijn carrière Duits springkampioen. “Dit is een paard waar we in de toekomst op kunnen bouwen. Geweldig!” reageerde de kersverse kampioen tegen de Duitse tv-zender WDR. De reservetitel ging naar Philip Rüping met Casallco (v. Casall), die alleen een tijdfoutje liet noteren, in de derde ronde. Routiniers Marcus Ehning en A la Carte NRW (v. Abke) wonnen het brons met één balk op het conto.

Spannende strijd bij de dames

Aan het einde van het Duits springkampioenschap bij de dames, op zaterdag, moest een barrage de beslissing brengen. Zowel Tina Deuerer met Clueso 10 (v. Canstakko) als Katrin Eckermann met Cascadello-Boy RM (v. Cascadello I) hadden in alle voorgaande rondes de nul gehouden. Uiteindelijk trok Eckermann aan het langste eind. Ze was 4/100 sneller dan Deuerer en raakt geen balk, waar haar concurrente er eentje zag vallen. Het brons ging naar Angelique Rüsen met Calvino 16 (v. Castelan).

Uitslag dames

Uitslag heren