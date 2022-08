Duitse Zoë Osterhoff wint Schroder Masterclass 2022

Na twee verloren jaren dankzij corona was het weer een ouderwets feestje op het centrumplein van Tubbergen. In een uitverkocht stadion werd door een divers deelnemersveld gevochten voor de winst. Uiteindelijk mocht de Duitse Zoë Osterhoff plaatsnemen op het hoogste schavot en wint daarmee de 21e editie van de Schroder Masterclass. Met haar paard Hawaii (v. Isahallah de Muze) was zij de snelste in een deelnemersveld van zestien deelnemers.

Na twee rondes bleef er een select gezelschap van acht deelnemers over voor de barrage. Dat iedereen met de winst naar huis wilde bleek wel toen de kortste lijnen werden gezocht en er uitzonderlijk hard werd gereden.

Waar Jodie Hall-McCateer met haar Catoki (v. Kannan) een razendsnelle tijd neerzette, maar er helaas een balk afgooide, wist Tubbergens favoriet Gerco Schröder met I Will Be Famous (v. Bubalu) wél foutloos te blijven. Hiermee pakte hij de leiding over van de Engelse. Echter was dit van korte duur, want zijn stalgenoot Zöe Osterhoff bleef samen met haar paard Hawaii foutloos én zette de snelste tijd neer.

Bomvol stadion

Met ruim 5000 bezoekers er was geen plekje meer vrij rondom de hippische arena op het centrumplein van Tubbergen. “Voor zoveel publiek rijden is fantastisch en dat merk je ook aan de deelnemers. Ruiters komen altijd graag naar Tubbergen om in zo’n ambiance rijden,” vertelt organisator Jort de Wit.

Bron: persbericht