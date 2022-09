Duitsers maken Nations Cup team bekend voor finale in Barcelona

De Duitse federatie heeft gisteren het team bekend gemaakt dat gaat strijden in de Longines FEI Nations Cup Finale in Barcelona van 29 september tot 2 oktober. De Duitse springruiters gaan als derde van de Europese League 1 de finale in.

Dit zijn de paren die voor Duitsland strijden in de landenbekerfinale in Barcelona (in alfabetische volgorde):

Christian Kukuk en Mumbai (v. Diamant de Semilly), Janne Friederike Meyer-Zimmermann en Messi van’t Ruytershof (v. Plot Blue), Mario Stevens en Starissa (v. Stakkato Gold), André Thieme en DSP Chakaria (v. Chap I) en Jana Wargers en Limbridge (v. Limbus).

Vier starts, een overwinning in Sopot, een tweede plaats in Hickstead en vierde plaatsen in Falsterbo en Rotterdam vormen tot dusver de balans van het Nations Cup-seizoen vanuit Duits oogpunt. Alleen Frankrijk met drie tweede plaatsen en één overwinning in Hickstead en Nederland met één overwinning, twee tweede plaatsen en één vierde plaats waren beter.

In 2020 werd de Nations Cup-finale afgelast wegens een pandemie, in 2021 eindigde het team van Otto Becker als zesde.

Bron Pferd Aktuell