Duitsers oppermachtig in Grand Prix Riesenbeck, Kukuk wint nipt

In de Grand Prix van Riesenbeck gisteren reden 12 combinaties in het basisparcours een foutloze ronde en plaatsten zich voor de allesbeslissende barrage. Hierin was Christian Kukuk iedereen de baas door een razendsnelle barrage te rijden en vierhonderdste van een seconde onder de tijd van Nisse Lüneburg te duiken. Philipp Wieshaupt maakte het podium compleet.

Kukuk, stalruiter van Ludger Beerbaum reed net als Weishaupt een thuiswedstrijd in Riesenbeck. De Duitse Kukuk had voor de Grote Prijs Mumbai (v.Diamant de Semilly) gezadeld en dit bleek een zeer goede keuze. In de barrage trapte de Duitser het gas in en finishte in een snelle tijd van 39.20. Lüneburg kwam met Luca Toni (v.Lord Z) nog het dichtst in de buurt van de overwinning. Het duo klokte een tijd van 39.24 en daarmee moest Lüneburg toch zijn meerdere erkennen in Kukuk. Weishaupt volgde Lüneburg op de voet. De Duitser stuurde Coby (v.Contagio) rond in 39.91 en eindigde als derde.

Top vijf

Philip Rüping viel met Casallco (v.Casall) net naast het podium op een vierde plaats. De Ier Eoin Mcmahon, eveneens stalruiter van Beerbaum, pakte met Chakra (v.Casall) een vijfde prijs voor Holger Hetzel en Chacco-Mo (v.Chacco-Blue) die zesde werd. De beste Nederlandse in de rubriek was Kim Emmen. De amazone werd met Jack van het Dennehof (v.Toulon) nog net 17e als snelste vierfouter.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl