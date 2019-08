Dutch Capitol-dochter Carola BH Amerikaans kampioen Young Riders

Sophie Gochman heeft met naar eigen zeggen ‘het beste paard ter wereld’, de Dutch Capitol-dochter Carola BH, het Amerikaanse kampioenschap voor Young Riders gewonnen.

Op het kampioenschap in New York sprong de pas 16-jarige Sophie Gochman naar de gouden medaille met de door Peter Jaspers, zijn dochter Mireille Hoenjet-Jaspers en broer Toon Jaspers gefokte Carola BH sport-spr (Dutch Capitol uit Warola ster prest PROK van Goodtimes). Ze vormen sinds vorig jaar een combinatie en wonnen toen al gelijk het kampioenschap bij de Junioren.

‘Het beste paard van de wereld’

“Carola BH is het beste paard van de wereld, en ze wordt alleen maar beter en beter. We hebben samen een geweldige band opgebouwd, ik hoef het maar te denken en ze doet het voor me. Elke ronde geeft ze het beste wat ze heeft!”, sprak de jeugdige amazone enthousiast. Het duo liet een totaal van slechts 2.80 strafpunten noteren en greep daarmee royaal de voorsprong op de winnaars van het zilver, die 9.00 strafpunten achter hun naam hadden staan. Natalie Dean won brons met de KWPN’er Don’s Diamant (Diamant de Semilly uit Whitley stb-ext van Phin Phin, fokkers N.N.C.C. en C.E.G. Roijakkers-van den Bogaard uit Oploo).

Bron: KWPN