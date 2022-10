Duurzame toekomst voor FEI’s teamseries centraal op Longines FEI Jumping Nations Cup™ Task Force Meeting

Vertegenwoordigers uit de hele wereld kwamen op dinsdag 25 oktober online en persoonlijk bijeen in het Olympisch Museum in Lausanne om verschillende opties te onderzoeken om een duurzame toekomst voor de Longines FEI Jumping Nations Cup™ Series te verzekeren.

Een divers aantal vertegenwoordigers uit de springwereld was aanwezig op de vergadering van de taskforce, met ongeveer 50 deelnemers uit meer dan 20 landen die de belangen vertegenwoordigden van ruiters, nationale en regionale federaties, organisatoren, chefs d’équipes, eigenaren en de FEI.

Presentatie van FEI-medewerkers

FEI-voorzitter Ingmar De Vos begon de vergadering met een uiteenzetting over lange geschiedenis en de groei van de Series, het succes van de Series en de noodzaak om zich aan te passen aan een veranderend sport- en medialandschap. Gevold door een presentatie van FEI-medewerkers die de huidige situatie schetsten met betrekking tot de Longines FEI Jumping Nations Cup™ Series, waaronder de sportieve context, het biedingsproces en de wettelijke vereisten, de pool van evenementen die beschikbaar zijn voor het organiseren van kwalificatiewedstrijden, alsmede een steeds concurrerender kalender met internationale springwedstrijden die zijn gestegen van 720 in 2007 tot 1771 in 2022, een steeds veranderend medialandschap, commerciële implicaties en een gebrek aan identiteit voor de Series.

Representatief panel

Het tweede deel van de dag hadden verschillende groepen belanghebbenden hun inbreng en hun ideeën over de toekomst van de Longines FEI Jumping Nations Cup™ Series. Dit werd gefaciliteerd door een representatief panel bestaande uit de ruiters Steve Guerdat en Kevin Staut; organisatoren Nayla Stössel uit St. Gallen en Daniela Garcia uit Mexico; de Zweedse chef d’equipe Henrik Ankarcrona; voorzitter van het FEI Jumping Committee Stephan Ellenbruch; en FEI secretaris-generaal Sabrina Ibáñez.

‘Duidelijk en gemakkelijk te begrijpen concept nodig’

Volgens FEI-voorzitter Ingmar De Vos, die de vergadering leidde, was de betrokkenheid van alle deelnemers groot bij de series en een sterke wens om het succesvol te zien en zijn plaats als de top van onze sport te behouden. “Want dit is waar veel ruiters naar streven – hun land vertegenwoordigen op het internationale toneel, deel uitmaken van een team, en winnen of strijden voor hun vlag. Maar daarvoor hebben we een duidelijk en gemakkelijk te begrijpen concept nodig en een unieke identiteit die deze status als de top van de sport weerspiegelt, een wereldwijde serie met topevenementen en een verhaal dat fans kan aantrekken, teams kan inspireren en dat sterke gevoel van trots kan creëren dat hand in hand gaat met het erfgoed van de FEI Nations Cup.”

Vervolg eerste kwartaal van 2023

Wat de volgende stappen betreft, bevestigde de FEI-voorzitter dat op basis van de constructieve feedback van de bijeenkomst een interne debriefing zal volgen om toekomstige acties vast te stellen, waaronder het opstellen van enkele voorstellen voor een sterker kader, en een vervolgbijeenkomst met de taskforce in het eerste kwartaal van 2023 om de vruchtbare discussies voort te zetten.

Duidelijkheid en consistentie

Voorzitter van de International Jumping Riders Club Kevin Staut vatte het standpunt van de atleten en de algemene consensus in de zaal treffend samen: “We willen allemaal duidelijkheid en consistentie (…) en we willen dat de reeks lonend is voor de ruiters, de NF’s en de organisatoren. We gaan voor de eer, we gaan voor de sport.”

Bron FEI