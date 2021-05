Eckermann naar winst in Kronenberg, Van Erp zesde

De Duitse amazone Katrin Eckermann bleeft zaterdagavond de concurrentie voor in het 1m45 met barrage op De Peelbergen. Met Cascadello Boy RM (v. Cascadello) reed ze naar 40,35 seconden. Dik een seconde daarachter zat de Zweedse Petronella Andersson met Cassina Z (v. Casado v't Gelutt Z). Jarno van Erp was de beste Nederlander in deze rubriek, hij werd zesde met de hengst Al Capone (v. Lupicor).