Eclinsco de l’O naar Milestone Farm

Na een geweldig seizoen onder het zadel van François Mathy jr., Zal Eclinsco de l'O (Clinton x Olisco x Uriel) zich nu aansluiten bij de Milestone Farm-stallen van Carlos Pinto, die de helft van het schimmel heeft gekocht en hem toevertrouwd aan zijn Ierse ruiter Alexander Butler.

“Eclinsco is geboren bij Pierre Delcourt. Ik kocht hem voor de helft toen hij drie jaar oud was”, legt Sonia Stacquez uit, die vervolgens de sBs-ruin trainde tot 2 * Grand Prix met een aantal overwinningen. Afgelopen augustus heeft François Mathy jr hem overgenomen. Vervolgens bracht Mathy de Clinton-zoon naar het hoogste niveau, met als hoogtepunt een dubbele nulronde en een zesde plaats in de Global Champions Tour-finale in Praag. “We hebben als doel om hem op de markt te brengen en daarom hebben we de helft verkocht aan Milestone Farm. We blijven samen met zijn fokker Pierre Delcourt voor 25% mede-eigenaar.”

Bron: Studforlife