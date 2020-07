Eden Leprevost verslaat moeder in 1,40m,Caroline Devos zesde

De 2* 1,40m-rubriek van vanmorgen op het CSI in Saint Tropez leverde een spannende strijd op. De ruiters gaven vol gas in de barrage die in de laatste rit werd beslist in het voordeel van Eden Leprevost met Quivoila (v. Quidam de Revel). De jonge Française versloeg haar moeder Penelope met vier tiende van een seconde. Caroline Devos werd zesde op Julyssi Van Orti (v. Cicero Z).

Zestien combinaties hadden een foutloze basisomloop gereden. De meesten gaven in de barrage gas. De als tweede startende Jerome Hurel zette direct de toon met Byron du Telman (v. Lamm de Fetan) en snelde in 40,02 seconden over de finish. De Fransman werd hiermee uiteindelijk derde.

Penelope Leprevost snel

Halverwege de barrage snoepte Penelope Leprevost een halve seconde van de tijd van haar landgenoot af. Leprevost stuurde de negenjarige Careca Ls Elite (v. Carusso La Silla) in 39,61 seconden over de finish en leek de overwinning in handen te hebben.

Devos zesde tijd

Na haar reden veel ruiters zich stuk op de snelle tijd. Zoals Michel Robert met Une Etoile Landaise (v. Balougran Z). Hij finishte in 38,74 maar de balk van de laatste hindernis viel en hij zakte naar de zevende plaats. Even daarvoor had Caroline Devos de goed springende merrie Julyssi Van Orti foutloos in 41,86 seconden over de finish gebracht. Het leverde haar uiteindelijk de zesde plaats op.

Dochter 0,4 sneller dan moeder

Als laatste kwam Penelope Leprevost’s dochter Eden in de baan. Onverschrokken loodste de zeventienjarige amazone haar paard Quivoila over het parcours en scheerde in 39,22 seconden over de meet. Met 0,4 seconde verschil kaapte ze de overwinning weg voor de neus van haar moeder.

Bron Horses.nl