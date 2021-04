Eduardo Menezes wint met KWPN’er H5 Elvaro Grand Prix kwalificatie

Als eerste moest Eduardo Menezes met H5 Elvaro gisteren aan de bak in de barrage van de kwalificatie voor de Grand Prix in Wellington. De Braziliaan stuurde de zoon van Calvaro Z razend snel rond en zette direct de winnende tijd van 38,65 seconden op het scorebord. Margie Engle kon met Dicas (v. Diarado) niet dichterbij komen dan op anderhalve seconde en werd tweede.

Acht combinaties gingen van start in de barrage van de 1.50m-rubriek. Eduardo Menezes vertrok als eerste met H5 Elvaro, het fokproduct van Daan Nanning. Hij liet er geen gras over groeien en finishte als snelste in 38,65 seconden.De Braziliaan reageerde: “Als je eerst gaat, moet je zo snel mogelijk rijden en proberen alle balken boven te laten. We hadden een paar lijnen waar ik zijn grote galopsprong kon gebruiken en één [sprong] weg kon laten. Ik begon daarmee in de eerste lijn en toen het eenmaal werkte, bleef ik in dat ritme.”

68-jarige Margie Engle tweede

De tijd van Menezes werd niet meer bedreigd. De 68-jarige Margie Engle finishte als tweede op Dicas in 40,17 seconden. De derde plaats was voor Camilo Rueda Giraldo die op Chaccornet (v. Chacco Blue) foutloos bleef in 41.51 seconden.

Eldorado V tweede in finale 1.40m

In de nationale finale voor 1.40m-paarden was er nog een succes voor een KWPN’er. Roberto Teran Tafur stuurde de Ziezo-zoon Eldorado V naar de tweede plek. Het twaalfjarige fokproduct van Jan van Vught moest alleen Victorio 5 (v. Ucello) gereden door Abigail McArdle, voor laten gaan.

Bron persbericht ESP Spring Series Wellington