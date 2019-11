Edwina Tops-Alexander debuteert in Verona met nieuw paard

De laatste tijd was Edwina Tops-Alexander niet te zien met haar toppaarden als Ego van Orti (nu onder Alberto Zorzi), Inca Boy van't Vianahof, Bacardi VDL en Vinchester. In Verona debuteert de partner van Jan Tops met een nieuwe crack, Catenda, een achtjarige merrie van Casall. De Holsteinse merrie was een van de aanstormende talenten van Yuri Mansur.

De achtjarige Catenda begon haar carrière onder de Duitse springruiter Markus Renzel die succesvol met haar was bij de jonge paarden. Vorig jaar augustus vertrok de Casall-dochter naar Yuri Mansur. De Braziliaan werkte haar op tot het niveau 1,45m-1,50m. Dit jaar was het paar nog vijfde in een 1,50m-proef in Eindhoven.

Dit najaar zagen we Catenda nog een paar keer terug onder de Portugees Adir Dias de Abreu. In februari had Tops al de helft van de merrie gekocht, Clear Round bv van Yuri Mansur is volgens de FEI nog steeds eigenaar van de andere helft. Op de wereldbekerwedstrijd in Verona, deze dagen, zal Edwina Tops met Catenda debuteren.

Bron Grandprix-replay.com