Edwina Tops-Alexander kondigt pensioen Lintea Tequila aan

Edwina Tops-Alexander heeft op haar website aangekondigd dat haar toppaard Lintea Tequila (v.Campbell) met pensioen gaat. De 16-jarige merrie boekte meerdere successen met Tops-Alexander waaronder een individuele negende plaats op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro.

Tops-Alexander kreeg de merrie in 2013 onder het zadel en het bleek een ontzettend goede combinatie. De twee pakten meerdere topklasseringen op 5* niveau waaronder Valkenswaard, Oslo en Parijs. In vijf grote prijzen kwam het duo met een podiumplaats naar huis. In 2015 en 2016 reden Tops-Alexander en Lintea Tequile voorop in de 5* GP ererondes van Doha en Miami. Een van de hoogtepunten van hun carrière was de negende plaats op de Olympische Spelen in Rio waar ze als negende eindigden. Nu mag de merrie van haar welverdiende pensioen gaat geniegen op Stal Tops in Valkenswaard.

De baas in de stal

“Tequila was een van mijn allerbeste paarden. Ze is scherp en een mooie merrie met meer dan genoeg bloed. Ze heeft een geweldige mindset en heel veel karakter. En ze is definitief de baas in de stal,” zegt Tops-Alexander over de Campbell-dochter op haar website.

Bron: Website Edwina Tops-Alexander/World of Showjumping/Horses.nl