Edwina Tops-Alexander verliest GP-paard Vinchester

Afgelopen week meldde Edwina Tops-Alexander via haar social media dat haar Grand Prix-paard Vinchester (v. Huppydam des Horts) is overleden aan de gevolgen van koliek. De Selle Français-ruin is slechts elf jaar oud geworden.

Vinchester kwam twee jaar geleden als negenjarige in de stallen van Edwina Tops-Alexander. De zoon Huppydam des Horts was opgevallen door zijn goede prestaties op het EK voor Young Riders in Fontainebleau. Onder de Fransman Arthur Le Vot werd de ruin zevende in het individuele klassement en zevende met het Franse team.

Een maand later stond Vinchester op stal bij Edwina Tops. In hun eerste seizoen won Tops met Vinchester de wereldbekeromloop in La Coruña. Een paar weken later werd het paar vijfde in de wereldbekerkwalificatie in Londen.

Vorig jaar januari reed Tops-Alexander Vinchester nog in Bazel, daarna verscheen het paar niet meer aan de start.

Bron Grandprix.info