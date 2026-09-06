België wint EEF finale in Avenches, Nederland eindigt als vierde

Petra Trommelen
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België wint EEF finale in Avenches, Nederland eindigt als vierde featured image
Willem Greve met Party in de Hus. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Vrijwel de hele zomer was het voor de Nederlandse equipe net niet, zowel op 5*-niveau als in de EEF Series. Individueel waren er zeker goede resultaten, maar vaak viel er net een balkje te veel om daadwerkelijk mee te dingen naar de podiumplaatsen. Ook in de finale van de EEF Series in Avenches bleef Nederland daar net vandaan. Met twintig strafpunten eindigde TeamNL op de vierde plaats, op gelijke hoogte met Oostenrijk. De Oostenrijkers waren echter sneller en pakten daarmee de derde plaats. Zweden begon als leider aan de tweede omloop, maar moest daarin uiteindelijk zijn meerdere erkennen in België. De Belgen hielden het in de tweede ronde op twaalf strafpunten en pakten daarmee de overwinning. Zweden volgde met zestien strafpunten.


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