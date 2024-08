EEF serie: Impian D en Chuck Marienshof Z genomineerd voor ‘Horse of the Year 2024’

Henk Frederiks' Impian D (v. Bubalu VDL) en Lars Kersten's Chuck Marienshof Z (v. Colestus) zijn twee van de in totaal zeven genomineerden voor de titel 'Horse of the Year' van de Longines EEF serie 2024. Deze prijs is bedoeld om de atleten, hun grooms en eigenaren in de kijker te plaatsen.

De Longines EEF serie is een landenwedstrijd op driesterren niveau, bedoeld om jonge combinaties een kans te geven zich verder te ontwikkelen. Om in aanmerking te komen voor deze prijs moeten de paarden deelgenomen hebben aan ten minste twee Longines EEF Series-evenementen (seizoen 2024) en bij elke nominatie moet aangegeven worden waarom het paard de titel verdient.

Kersten en de Colestus-zoon maakten deel uit van het winnende Nederlandse team in Mannheim, Peelbergen en Boedapest. Frederiks en Impian D zegevierden met een dubbele nulronde op eigen bodem in de Peelbergen en waren ook foutloos in de halve finale in Boedapest om de plaats van Nederland in de finale van september veilig te stellen.

De overige finalisten zijn:

Klik hier voor meer informatie over de finalisten

Klik hier om te stemmen

Bron: Horses.nl/EEF-HoY