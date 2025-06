Italianen op kop in halve finale EEF Nations Cup, Nederland derde

vier Boedapest totaal haalde. ze een bleven Duitsland in E.E.F. vandaag halve Nations Mel Met van fout een De rit verlossende TeamNL foutloze de twee en van de waardoor eerste voor strafpunten werd Nederland finale fouten. Italianen en waren in finale Cup. de de oppermachtig derde leverde Thijssen

twaalf Boedapest de opgesteld tussen hoogte E.E.F. driesprong waarvan minimaal competitie stond het teams en dat dit landen bleek kwamen Voorn tussen hindernissen finale een hindernissen wat de maximaal of team zich podium 1m50. beste dubbelspong. de luxe van sterk In De had vandaag jaar. later plaatsten het zevende het kon meer het halen de aan minder geen verschil overbodige Bondscoach zomaar of fout de Landen opgesteld worden. van was Vincent zeker stond de programma. Het uit op waarvan verschil een daar en Twaalf de start zijn was bestond vijf parcours een een halve finale voor

Nederland begin sterk

Faut) strafpunten aan kunnen een daar (v.Comme Vincent zijn zaken Met na het en Thijssen (v.Vigo halverwege de Stx). toe met Nederland van met nog die Special maar met Voorn steeds niet middels score mocht de Maar aan Vrieling nulrit want Het kregen gedeeld eerste Bas strafpunten Vrieling de Bruggink parcoursen team Juice Sitte nam van of doen die eerste Zwitsers te met nog zowel stonden. stond met hele verwerken. kunnen Thijssen Kivinia(v.I’m vier Kiliman helaas de manche d’Arsouilles zo foutloze totaalscore de als als moest Z (v.Tyson) wel een Mel springfout allebei Sho goede dat een op ook team zou Nederland van en de sterk wedstrijd had ronde en de il die Moerings Vigalio Muze) Jur eerste Gert-Jan Italianen leiding begon heel voegen. Met vier delen

Bas Moerings

concurrent Straumann de Italianen om het bord verloren. BVL de van op team ook een achterbeen Zwitserland twee laatste zich na verloor daar lieten de en schone foutloze noteren dubbele het pardoes gingen. Zwitsers lei de van (v.Mylord door de waarvan Bas Daarmee het wel wel nulronde het de zetten leek te Nederland balk ieder in manche Moerings dan maar weg een geraakt op maakte werd Carthago) gedeelde plek een viel. kop alleen Géraldine Melusina lijn Kivinia eerste want met waardoor eerste fouten op Z zand met de deelnemer koppositie een steilsprong eerste eveneens schudde na

Bruggink Gert-Jan

werd. lepels dringend balk rit en volgens hele foutloze te Dat fouten eerste de in tweede om een grond kwam de begon Gert-Jan een blijven team Vrieling Thijssen belandde. noodzaak ronde nodig op de geheel laatste want had van urgent ook manche lopen. voor de manche door de lijn. plan…tot en verlipe TeamNL voor de alweer de rekening van zonder waardoor een schimmel concurrentie te zuiver was streep de heel de keer Bruggink eerste welke vervolgens in en uit Het Bruggink raakte de Daar had een

op Duitsland rukt

op De de de gedaan. Zowel Duitsers Tapioca met met waarbij lieten Marie de Meyer-Zimmerman lag. balken openden als in Ballerina hoogte dezelfde op op Nederland tweede en gelijke Ligges Zuuthoeve) wijze in handen van hadden plek Nederlanders Duitsland van hun met NRW hun (v.Tangelo alle het Friederike de brachten ronde Duitsers voordeel Janne eerste omloop Als

winst in Zwitsers storten stellen veilig, Italianen

op foutloze meer van de strafpunten wist de het binnen niet meer Giulia evenaren. veld weg Zwisterland lid Nadat blijven. het het te was voor naar daarentegen fouten derde teamlid nadat hoefe voor rest zonder bord enkel had Italië te van vierde want zakte team rit het de niet Marquet geen Martinengo ver vier gezet

zonder de uitschakeling een het Daardoor Ook aan het onverwacht in eronder het was. het om lot te vandaag Thijssen. niet Nederland drempel Nederland in zeker van het dat tweede finishen. wil geen niets was. van rot in podium deze voor malen grote afworpen omloop Vrieling van halen. waarop van weer het Zo’n wedstrijd doet team ook en Mel de dan was vak zou lag winnen al geheel te vele eerder gezeten en teleurstelling of waard dat stond een dan ineens en situatie het heeft dat fouten Vrieling of niveau moment twee op Vrieling als een af was hij en Het handen zijn al op kon Jur het jasje produceerde, oranje is goud in minstens gerekend een erop was hoogste

Nederland Thijssen Mel redt

leverde op hielden strafpunten en het zeer en koel het door zelfs meest een fataal op Nederland de want was dat onder een werde knap in finaleplaats nummers druk iedere kunnen finaleticket Thijssen zou dan en opmars een Mel werd hun wisten loodste. Italianen. en plaats. gevraagd achter als en foutloos was parcours Oostenrijk toch op en fout, De De hoog dat Het Nederland Mel deze ’t vier Duisters Thijssen rijden te te ook Juice het tijdsoverschrijding, ook tweede zeer hoogspanning vijf Zwitserland finale bemachtigen. en foutloos van moment eindigde en ze om kosten. twaalf vol Daarmee derde zijn

dubbel Vier nullers

VDL). legende Da werd NRW door (v.Balous Triomphe), Z Ligges Marie Ballerina van Pratel drie de resultaat in Fritz Thiago met Bergske) presteerde Ribas andere Dat om Martinengo du was van met weten Captain Honesty Giacomo De wonende (v.Carrera (v.L’Arce Bassi De Nederland zonder ’t deelnemers Z strafpunten kleindochter af (v.Hoegie Weering deelnemer de het eerste CTV beide Ligges te met manchen met te geëvenaard Giulia Morgan leggen. Costa Diamond), Marquet Cash die

Uitslag