Portugal wint EEF Nations Cup Lier: ‘Voor Portugal is deze overwinning heel speciaal’

Portugal was de grote verrassing van de openingswedstrijd van de EEF-serie, de landenwedstrijdcompetitie voor springruiters van de European Equestrian Federation. Met twee Nederlands gefokte paarden in het team bleven de Portugezen Ierland en Groot-Brittannië de baas. Nederland eindigde gisteren in Lier teleurstellend op de zevende plaats.

Mario Wilson Fernandes met de tienjarige bruine ruin Krachtpatser (v. Carrera VDL), gefokt door E. Enzerink, en Rodrigo Sampaio Peixoto op de elfjarige vosruin Orion AS (v. Baloubet du Rouet) bleven beide dubbel foutloos. En Rodrigo Giesteira Almeida met de door TH. Lemmers gefokte schimmelmerrie Karonia L. (v. Harley VDL), die vier fouten maakte, zorgde ervoor dat Portugal de overwinning veilig stelde. Het vierde teamlid, de voormalige eventingruiter Duarte Seabra met de twaalfjarige schimmel Dourados 2 (v. Diarado), die deelnam aan Parijs 2024 en foutloos sprong in de eerste ronde in Lier, hoefde in de tweede omloop niet meer van start te gaan, omdat Portugal al niet meer in te halen was.

Klein land

“Voor Portugal is deze overwinning heel speciaal”, aldus Duarte Seabra na afloop van de overwinning in Lier. “We zijn een klein land in Europa en we hebben allemaal hard gewerkt om te komen waar we nu zijn. Dit is zeker de beste start ooit in deze competitie voor ons, dus we hebben goede hoop voor wat er komen gaat.”

Erg trots

Chef d’equipe Antonio Portela Carneiro voegde daaraan toe: “Dit is een speciaal team dat ik heb proberen op te bouwen. Ik ken ze heel goed. Ik ben erg trots op hen en op alle andere teamleden die hier zijn en op alle supporters, wat erg belangrijk is, en om deze fantastische sfeer om ons heen te hebben.”

Bron: persbericht/Horses.nl