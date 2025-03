Zwitserland wordt gastheer van finale Logines EEF-series

De Europese Hippische Federatie (EEF) heeft Zwitserland toegewezen om de prestigieuze Longines EEF Series Finals voor de komende drie jaar, te beginnen met het seizoen 2025, te gaan organiseren. De inaugurele Zwitserse finale vindt plaats van 4 tot en met 7 september 2025 in het Nationaal Hippisch Instituut van Avenches (IENA). "We zijn verheugd om de Longines EEF Series Final naar Zwitserland te brengen", vertelt EEF-president Theo Ploegmakers in een persbericht. "De IENA-locatie biedt een ideale setting en we zijn verheugd om de serie te introduceren in een land met een oprechte passie voor paardensport."

Ploegmakers vervolgt: “Onze oprechte dank gaat uit naar Longines voor hun voortdurende steun als titelsponsor. Deze waardevolle samenwerking is van groot belang om de Longines EEF-serie naar een nog grotere bekendheid te stuwen. We zijn ook verheugd dat Zwitserland, als het hart van Europa, een toegankelijke en strategische locatie biedt voor alle deelnemende landen, waardoor het een ideale gastheer is voor onze seriefinale.”

Ontwikkelen van springtalent

De Longines EEF Series, nu voor het vijfde jaar, is Europa’s belangrijkste Nations Cup-wedstrijd voor het ontwikkelen van springtalent. De serie volgt een progressief format met acht regionale kwalificatiewedstrijden in heel Europa en twee halve finales die de top 10 teams bepalen voor de finale in Avenches. Teams strijden over twee rondes met vier atleten per team, waarbij de beste drie scores van elke ronde worden meegeteld voor het teamtotaal.

Zwitserse Hippische Federatie reageert enthousiast

De Zwitserse Hippische Federatie heeft toegezegd het evenement volledig te ondersteunen en toonde zich zeer enthousiast over het organiseren van dit prestigieuze evenement. Damian Müller, president van Swiss Equestrian, merkte op dat dit evenement een ‘uitzonderlijke kans biedt om de rijke hippische traditie en toewijding van ons land aan de sport te laten zien’ en een ‘fantastische kans zal zijn om de positie van Zwitserland op het internationale hippische toneel verder te versterken’.

Kalender

De 2025-editie van de Longines EEF Series zal acht regionale kwalificatiewedstrijden bevatten, met als hoogtepunt de twee halve finales die de teams voor de finale in Avenches zullen bepalen.

Regionale kwalificaties:

CSIO3* Lier (BEL): 17 – 20 april 2025

CSIO3* Gorla Minore (ITA): 23 – 27 april 2025

CSIO3* Mannheim (GER): 30 april – 6 mei 2025

CSIO3* Stutteri Ask, Martofte (DEN): 21 – 25 mei 2025

CSIO3* Peelbergen, Kronenberg (NED): 22 – 25 mei 2025

CSIO3* Thessaloniki (GRE): 28 mei – 1 juni 2025

CSIO3* Drammen (NOR): 6 – 9 juni 2025

CSIO3* Bratislava (SVK): 11 t/m 15 juni 2025

Halve finales:

Halve finale (regio’s west – noord) – CSIO3* Deauville (FRA): 18 – 22 juni 2025

Halve finale (regio’s zuid – centraal) – CSIO3* Boedapest (HUN): 26 – 29 juni 2025

Finale:

Longines EEF Series Finale – CSIO4* Avenches (SUI): 4 – 7 september 2025

Lees hier het gehele persbericht

Bron: Horses.nl/ Persbericht