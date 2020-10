EEM Masters terug met Rolex als hoofdsponsor

In juni van dit jaar stopte de samenwerking tussen EEM (Equestrian Events Management) en horlogegigant Longines. Het leek het einde van de lucratieve Longines Masters Series waar de beste springpaarden ter wereld samen kwamen. Maar EEM-oprichter Christophe Ameeuw heeft aangekondigd dat Rolex de nieuwe partner is en het eerste evenement volgend jaar juli in Chantilly is.

Christophe Ameeuw begon zijn wereldwijde Masters-serie met partner Audi, gevolgd door Gucci als nieuwe partner in 2009. Het Longines Masters-avontuur werd vervolgens geboren in 2013 in Hong Kong, waarna Los Angeles volgde. In 2016 werd de Longines Masters Series opgericht. In juni kwam een einde het samenwerkingsverband met Longines. Ameeuw kondigde destijds aan bezig te zijn om nieuwe concepten te lanceren.

Chantilly

Door de coronacrisis moest Ameeuw nieuwe plannen bedenken om de springsport een nieuwe boost te geven. Het eerste nieuwe pad is ingeslagen met de samenwerking met hoofdsponsor Rolex. Christophe Ameeuw: “In juli is de EEM Masters terug in Chantilly met een nieuwe sponsor. Een nieuw event, een nieuwe sponsor en een nieuwe wedstrijdplaats.”

Bron spring-reiter.de