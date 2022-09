Eerste prijzengeld voor nieuwe combinatie Exit Remo en Ben Maher

Ben Maher is nog maar kort de nieuwe ruiter van Patrick Lemmens toppaard Exit Remo. De Olympisch kampioen debuteerde gisteren met 13-jarige zwarte zoon van San Remo in de Gold Tour 1,45m-rubriek in Oliva en won direct zijn eerste prijzengeld. Met een foutloze ronde werd het paar zevende.

In december 2021 debuteerde Patrick Lemmen met Exit Remo in de internationale piste. Met Lemmen ging het razendsnel en binnen no time sprong de combinatie dikke 1.50 parcoursen foutloos. Het hoogtepunt was de vierde plaats in de Grote Prijs van CHIO Rotterdam en de tweede plaats met het landenteam in Calgary jongstleden.

Ben Maher reed Exit Remo gisteren voor het eerst in Oliva. De Brit stuurde het fokproduct van de familie Ven uit Starnmeer rustig foutloos rond en werd zevende. De rubriek werd gewonnen door Melanie Cloarec op Nora de Mariposa (v. Elvis Ter Putte). Voor Remco Been met Bridgetown Z (v. Big Star Jr KZ) en Wout Jan van der Schans op de KWPN-hengst For The Moment (v. Mr. Blue) was er prijzengeld voor hun tiende en elfde plek.

Klik hier voor de uitslag.