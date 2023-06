Eerste topklassering voor Jeroen Dubbeldam met Juwel SFN  in 1,50m Geesteren

In 2020 nam Jeroen Dubbeldam plaats in het zadel van Juwel SFN en hij leidde de merrie rustig op voor het hogere niveau. Vandaag betaalde dat zich in Geesteren uit met een fraaie klassering in de hoofdrubriek van de dag: het 1,50m direct op tijd. Met een vlotte rit werd de combinatie vandaag vierde en noteerde daarmee het beste Nederlandse resultaat.

Jeroen Dubbeldam kwam als laatste van start in de 57-koppige rubriek. Een makkelijke opgave bleek het parcours gebouwd over een hoogte van 1,50m niet want negen combinaties haalden de finish niet en slechts acht wisten er foutloos te blijven. De negenjarige dochter van Etoulon sprong twee weken terug haar eerste 1,50m proef en werd daar negende. Vandaag deed Dubbeldam daar een schepje bovenop. Hij draaide kort naar hindernis vijf, een royale oxer, en wist daar veel tijd te winnen. Hij zette niet alles op alles maar de gereden tijd van 74.49 seconden was genoeg voor de vierde plaats.

Nederlands tintje

Sjoerd Kommers zette met Impala D’Oase (v. Cadeau de Muze) voor Nederland het tweede resultaat neer en werd zesde. Deze zesde plaats moest hij delen met de partner van Jeroen Dubbeldam, Annelies Vorsselmans. De in Nederland wonende Belgische amazone reed met Iron Man 15 (v. Indoctro) exact dezelfde tijd van 78.12 seconden.

Emeric George veruit de snelste

Tegen de Fransman Emeric George bleek geen kruid gewassen. Niet alleen wist hij alle balken in de lepels te houden, wat al een opgave op zich was, maar ook reed hij als enige onder de 70 seconden door de finish heen. Uiteindelijk had hij 69.30 seconden nodig om met Dune Du Ru (v. Vagabond de La Pomme) de overwinning veilig te stellen.

Top drie

De Spanjaard Santiago Nuñez Riva tekende voor het tweede resultaat door Valentino de Hus Z (v. Vivaldi Du Seigneur) in 71.06 seconden rond te springen. Op enige achterstand was het Robert Murphy die het podium compleet maakte. De Brit stuurde de KWPN-er Imbeer (v. Etoulon) in 73.40 seconden naar de finish.

Uitslag

Bron: Horses.nl