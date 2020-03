Eerste vijfsterrenwinst voor Emily Moffit en Tipsy du Terral

De 22-jarige Emily Moffitt reed met Tipsy du Terral (v. Toulon) op de Palm Beach Masters naar de winst in de met 137.000 dollar gedoteerde Classic over 1m55. Het was de eerste overwinning op vijfsterrenniveau voor Britse en haar bruine merrie, die eerder onder Ben Maher op het hoogste niveau sprong.

De tweede plaats ging naar Conor Swail uit Ierland, die GK Coco Chanel (v. Clarimo) gezadeld had. Hij was 37/100 langzamer dan Moffitt. Derde werd Amerikaan Lucas Porter met C Hunter (v. Cassini II). Er deden geen Nederlanders mee in Florida vandaag.

Uitslag

Bron: Horses.nl