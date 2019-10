Eerste winst voor Zoer op primeur Roelofsen Horsetrucks Winter Classics

Vandaag was het zover: op NI Salland werd de eerste wedstrijd van de nieuwe springcompetitie de Roelofsen Horsetrucks Winter Classics verreden. In de 1.40m rubriek in de ochtend had Albert Zoer de primeur en werd gekroond als eerste winnaar van de dag en van de eerste Winter Classics-wedstrijd. Josta van Straaten stond sterk haar mannetje en eindigde als tweede voor Bert-Jan Zuidema die het podium compleet maakte.

Toen Josta van Straaten als 44e de ring binnen kwam rijden stond Marriët Smit-Hoekstra met Galanthos B (v.Arthos R) als zesde starter al geruime tijd aan de leiding in het twee-fasen 1.40m parcours. Van Straaten deed er een schepje bovenop en klokte met Ciao Bella S (v.Triomph de Muze) een tijd van 27.54 seconden. Dit was genoeg om de leiding over te nemen.

Altijd snelle Albert Zoer

Lang kon van Straaten niet genieten van die positie. De altijd snelle Albert Zoer betrad namelijk vijf combinaties later de ring en Zoer en Freedom (v.Larino) wisten wat hen te doen stond. De ruiter zette een strakke en snelle ronde neer en finishte in 27.06 seconden. Zijn concullega’s deden goede pogingen om hem de winst af te snoepen, maar kwamen allemaal tekort en Zoer ging er met de eerste prijs vandoor voor de 21-jarige van Straaten.

Top van het klassement

Bert-Jan Zuidema en Fleurabella-V (v.Diarado) reden ook een goede ronde en pakten met 27.64 een mooie derde prijs. Op de vierde plaats eindigde Steven Veldhuis die in topvorm verkeerd en gisteren al tot meest winnende ruiter van NI Salland uitgeroepen werd. Veldhuis finishte met Hoselinde (v.VDL Campbell) in 28.15 en viel net naast het podium op de vierde stek. Sjaak Sleiderink en Ivan R (v.Apple Juice) maakten de top vijf compleet. Het duo reed een tijd van 28,76 en werd vijfde achter Veldhuis. Smit-Hoekstra eindigde uiteindelijk als zesde.

Bekijk hier de ronde van Albert Zoer:

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Persbericht/ClipMyHorse.tv/Horses.nl