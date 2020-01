Ehning en Pret a Tout zetten onmogelijke taak voor concurrentie

Acht combinaties mochten naar de barrage in het 'Championat von Leipzig' over 1m50. Thuisruiter Marcus Ehning moest als eerste, maar bleek met de ervaren Pret a Tout (v. Hiram Chambertin HN) onverslaanbaar. De Duitser zette met 34,27 seconden een lastige uitdaging, waar de concurrentie zich op stukbeet.

Michael Jung reed naar de tweede plaats met Sportsmann S (v. Stolzenberg). Hij was bijna een seconde langzamer dan Ehning. Derde werd de jonge Zwitser Bryan Balsiger met Jenkins ter Doorn (v. Numero Uno). Steve Guerdat moest met Tum Play du Jouas (v. Querlybet Hero) genoegen nemen met de vierde plaats, Maurice Tebbel was vijfde met Don Diarado (v. Diarado).

Van der Vleuten start Edinburgh

Maikel van der Vleuten bracht zijn nieuwe troef Edinburgh (v. Vleut) aan de start. Hij nam de elfjarige afgelopen herfst over van Kristian Houwen, die het paard sinds 2015 internationaal heeft uitgebracht. Van der Vleuten heeft de KWPN-goedgekeurde hengst inmiddels al naar een paar vijfsterrenconcoursen meegenomen. Een balk en een nipte tijdfout in het basisparcours stonden een hoge klassering in de weg. Van der Vleuten was de enige Nederlander die in deze rubriek aan de start kwam.

