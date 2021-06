Ehning opnieuw bovenaan in Knokke

Nadat hij vrijdag al een 1m50 rubriek won, was de winst in de 3* Grote Prijs van Knokke vanochtend ook voor Marcus Ehning. Met de tienjarige hengst Stargold (v. Stakkato Gold) bleef de Duitser de twaalf andere barragisten voor. Braziliaan Marlon Modolo Zanotelli werd tweede met Darca PS (v. Diarado).

De KWPN-gefokte hengst Fabregas (v. Zambesi) tekende onder het zadel van Jos Verlooy voor de derde plaats. Er deden geen Nederlandse combinaties mee in de barrage. Zondagmiddag om 13:30 wordt de 5* Rolex GP over 1m60 in Knokke verreden. Het concours is live te volgen via ClipMyHorse.



