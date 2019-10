Ehning wint in Zwolle, Zoer derde

De hoofdrubriek van de zaterdagavond, de Nijwa Groep prijs over 1m45, werd gekaapt door de oosterburen. Eerste werd Marcus Ehning met Calanda 42 (v. Calido I), die op het EK in Rotterdam één van de inloopproeven won. De tweede plek was voor Mario Stevens en Landano Old (v. Lord Pezi). Albert Zoer werd derde met Heechhiem's Cancun Vdm (v. Balou du Rouet Z).