Ehrens en Hoogenraat pakken de basis aan op trainersseminar

Op het KNHS Trainersseminar springen op vrijdagavond 18 januari 2019 vormden communicatie en geduld de rode draad voor bondscoaches Rob Ehrens en Edwin Hoogenraat. "Springen is dressuur rijden tussen de hindernissen. Zolang de basis niet goed is, blijft springen een survival act", vatte Rob Ehrens samen, die zelf twee keer in het zadel stapte van één van de deelnemers.

Beide bondscoaches gingen met groepen van drie combinaties aan de gang. Bij de jonge paarden draaide het bij Hoogenraat voornamelijk om het vertrouwen. “Laat ze maar een beetje kijken. Het belangrijkste is dat ze op eigen benen lopen, op zoek gaan naar de hand. In de wendingen voldoende buiging om het binnenbeen, op de rechte lijnen recht.” Daar voegde hij vervolgens aan toe: “Wacht tot je paard ontspant, je kunt het niet afdwingen.”

Geen slechte overgangen

Hoogenraat nam veel tijd voor het loswerken en nam in de galop af en toe een wisseltje mee. “Pak dat spelenderwijs mee. Kies een logische lijn en probeer een wisseltje te rijden. Als het niet lukt, maak ik daar in deze fase van de opleiding geen punt van.” Voor de trainer vormden slechte overgangen echter wel een punt. “De ruiter moet elke overgang, naar voren of terug, correct inzetten. Daar leert een paard van, daar wordt een paard gehoorzaam van. Als het niet lukt, oké, maar de ruiter moet het wel proberen goed te doen.”

Ehrens in het zadel

Ehrens stapte daarna zelf in het zadel van de vijfjarige Jumping Jolly (Vancouver x Unaniem) van Hoogenraat’s leerlinge Delphine Klopper. “Ik sta op mijn gemakje te kijken en zie dingen die ik graag anders zou zien. In de basis ontbreken zaken. De aanleuning is niet constant, de rechter buiging kan beter. Dat wil ik wel eens voelen.” Hij ging in alle rust aan de slag. “Ik heb een vragend contact, geen been, maar krijg nul reactie.”

Communicatie

Ehrens vervolgt: “Dan word ik niet boos, dit is een communicatieprobleem. De merrie snapt niet wat ik bedoel. Ze moet mij gaan begrijpen. Ik wil nageeflijkheid, een zachte verbinding tussen hand en been. Als de communicatie goed is, als de basis goed is, dan gaat het springen ook veel makkelijker. Zolang de basis niet goed is, blijft springen een survival act. Neem de tijd voor de opleiding van een paard.”

Begrijpen

Beide coaches benadrukken hoe belangrijk die tijd is. “Ik vind het heerlijk om thuis met de jonge paarden te knutselen. Ik doe veel in de stap, links en rechts hetzelfde, Is de stap voor elkaar, dan kun je in draf en galop sneller aan de gang. Paarden zijn clever, als je een paar weken zo met speelt, gaan ze heel snel vooruit. Als je gelooft in een paard, geef het dan een eerlijke kans. Het paard moet je gaan snappen”, aldus Ehrens.

Corrigeren