Ehrens, Kersten en Houwen-Tiebot bij beste acht in Medium Tour Finale de Peelbergen

Naast de Grote Prijzen stond er in de Peelbergen ook nog een Medium Tour finale op het programma zaterdag. De rubriek viel in de Duitse handen van Hendrik Sosath gevolgd door Robbert Ehrens. Ook Niels Kersten en Lisa Houwen-Tiebot plaatsten zich in de top acht van de proef.

13 combinaties hielden in het basisparcours de lei schoon. In de barrage barstte de strijd los en Hendrik Sosath zette de snelste tijd neer. De Duitser liet met Lady Lordana OLD (v.Lordanos) de tijd stilstaan op 29.86 en reed voorop in de ereronde van de 1.40/1.45m Medium Tour finale.

De Nederlanders

Robbert Ehrens kwam net iets later binnen dan Sosath. De Nederlander had er met Elenoor (v.Limbus) 31.08 seconden voor nodig en eindigde als tweede. Niels Kersten stuurde American (v.Baedeker) rond in 32.53 en pakte een vijfde prijs. Liza Houwen-Tiebot reed met Gin Gin Balia SMH (v.Chin Chin) een foutloze ronde in 33.40 en mocht nog een zevende prijs mee naar huis nemen.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl