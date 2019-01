Ehrens luidt de noodklok in De Telegraaf: ‘te weinig goede toppaarden’

Rob Ehrens uit zijn zorgen vandaag in De Telegraaf. De springbondscoach meent dat Nederland te weinig goede springpaarden heeft om het grote aantal vijfsterrenwedstrijden te kunnen bijbenen. "We hebben met een ware schaarste te maken", zegt Ehrens in de krant. "Door de enorme kwantiteit van vijfsterren concoursen momenteel is de sport een soort industrie geworden. We hebben alleen lang niet zoveel toppaarden voor het hoogste niveau beschikbaar."

Volgens Ehrens nemen ruiters door het grote aantal wedstrijden geen tijd meer voor rustperiodes en wordt er pas pauze gehouden als een paard geblesseerd is. Daarnaast maakt hij zich zorgen over nieuwe aanwas: veel paarden vertrekken vroegtijdig uit Nederland. “Wij beschikken over een grote groep hele goede ruiters. Ze hebben alleen te weinig te rijden.” Hij rekent de FEI het probleem aan: “De FEI laat toe dat de agenda helemaal volgeboekt wordt met lucratieve evenementen. […] Ik ben samen met andere chefs d’équipe druk bezig om aan de bel te trekken.”

Lees het hele artikel via Blendle.com of de website van De Telegraaf

Bron: De Telegraaf