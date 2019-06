Ehrens over Sopot: ‘Op dit niveau ligt het gewoon heel dicht bij elkaar’

De springruiters van TeamNL zijn na een superieure foutloze eerste manche uiteindelijke op de vijfde plaats geëindigd in de FEI Longines Nations Cup in het Poolse Sopot . De Belgen wonnen de wedstrijd na barrage van het Ierse team. Volgende week rijden de ruiters in hun Oranje-rijjassen de Landenwedstrijd op eigen bodem in Geesteren. “We reden een hele goede eerste ronde, jammer dat we er in de tweede niet een foutloze bij hadden”, concludeert bondscoach Ehrens.

Met drie foutloze ronden in de eerste manche van de FEI Longines Nations Cup van Sopot nam het springruiterteam van bondscoach Rob Ehrens overtuigend de leiding, al was de voorsprong op Frankrijk, Ierland en België slechts één springfout. Ierland en België streden in de barrage om de winst, nadat alle vier Nederlandse ruiters in de tweede omloop een foutje maakten. Daarmee eindigde Oranje op de vijfde plaats in hun openingswedstrijd, de derde van de reeks, van de FEI Longines Nations Cup series in de 1e West-Europese divisie.

‘Dat zijn zure foutjes’

Bondscoach Rob Ehrens: “We reden echt een heel goede eerste ronde. Ook in de tweede ronde sprongen de paarden heel goed, maar kregen we twee keer een fout op de sloot en maakte de merrie van Willem Greve een fout op de laatste hindernis. Dat zijn zure foutjes. Het is jammer dat we in de tweede omloop niet een foutloos rondje erbij hadden. Dan zak je zo van de eerste naar de vijfde plaats. Op dit niveau ligt het gewoon heel dicht bij elkaar.”

Bron: KWPN/Horses.nl