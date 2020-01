Eigenaar Clooney 51, The Sinner en Chaplin, Luigi Baleri, voor tweede jaar op rij Owner of the Year

De Zwitserse Luigi Baleri, eigenaar van de beste paarden van Martin Fuchs; Clooney 51 (v.Cornet Obolensky), The Sinner (v.Sanvaro) en Chaplin (v.Verdi TN), is voor de tweede keer op rij bekroond met de Longines Owner of the Year-trofee voor 2019. De prijsuitreiking vond plaats op de CSI5* in Basel. Deze prijs, gecreëerd in 2004 en goedgekeurd door de FEI, illustreert het belang van de betrokkenheid van de eigenaren bij het opbouwen van een internationale carrière in de springsport. Met ondersteuning van het Zwitserse horlogemerk Longines, dat onlangs de officiële partner van de Jumping Owners Club (JOC) is geworden.

Clooney 51 en Martin Fuchs genoten een ​​reeks successen gedurende 2019, waaronder een verbazingwekkende en emotionele individuele gouden medaille op de Europese Kampioenschappen in Rotterdam. Ook was er winst in de 5 * Grand Prix’ van Lyon, Wellington, Basel en Genève. De schimmel ruin behaalde ook een indrukwekkende 2e plaats in de Longines FEI Jumping World Cup Finale in Göteborg.

‘Trots’

Dominique Mégret, voorzitter van de Jumping Owners Club, zei: “Één keer in je leven de Longines-eigenaar van het jaar-trofee ontvangen is al een fantastische prestatie. Het is gewoon geweldig om deze trofee twee keer achter elkaar te ontvangen! Als voorzitter van het JOC ben ik uiteraard trots dat een van onze leden zijn inspanningen beloond ziet. Maar bovenal laat deze voorstelling zien hoe belangrijk loyaliteit, geloof en respect zijn. De sterke, positieve en langdurige relatie tussen Luigi en zijn ruiter en zijn hele team is zeker verantwoordelijk voor een groot deel van dit ongelooflijke resultaat. Het opbouwen van een succesvol partnerschap op lange termijn is wat elke ruiter zou moeten nastreven.”

‘Succes spreekt voor zich’

Matthieu Baumgartner, Vice President Marketing van Longines: “Als de officiële partner van de Jumping Owners Club, is het een groot genoegen om onze samenwerking te starten met de Longines Owner of the Year Award 2019 en deze aan Luigi Baleri te mogen geven. Het succes van zijn paarden, die op veel grote evenementen in 2019 en dan met name in de Longines FEI World Cup-etappes en finale, evenals in de Longines FEI Jumping Europese kampioenschappen liepen, spreekt voor zich. Namens Longines willen we hem en zijn team van harte feliciteren en hem veel succes wensen voor de komende jaren.”

‘Gevoel van teamwork’

Ingmar de Vos, President van de FEI, reageerde: “De paardensportgemeenschap en -industrie is een bruisend netwerk waarin elke medewerker een cruciale rol speelt in het algemene succes van de sport. Dit is onze kracht en een van onze unieke kwaliteiten als sport, en door de Longines Eigenaar van het Jaar-prijs vieren we dat netwerk en dat gevoel van teamwork en gemeenschap. Ik wil Luigi Baleri en al diegenen die hebben bijgedragen aan zijn voortdurende succes in de ring oprecht bedanken en het beste wensen aan alle eigenaren in dit Olympische jaar!”

De Award, een origineel bronzen beeld dat een springpaard voorstelt, werd uitgereikt aan Luigi Baleri door Christophe Jeanneret, Brand Manager Longines Switzerland, en Dominique Mégret, JOC voorzitter, in de hoofdarena van Basel. Luigi Baleri ontving daarnaast ook een Longines-horloge.

Bron: Persbericht/Horses.nl