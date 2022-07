Eiken Sato via CSI Ommen naar wereldkampioenschap

Springruiters uit 25 verschillende landen zijn neergestreken op CSI Ommen en laat een Japanner nou de eerste hoge rubriek winnen. Eiken Sato (36) won de 1.50m Roelofsen Horsetrucks Prijs op donderdagavond. Voor het lokale publiek misschien niet de bekendste naam, maar in de paardenwereld groter dan dat de ruiter zelf is. Wie kan immers zeggen dat hij al twee keer heeft deelgenomen aan de Olympische Spelen?

Op CSI Ommen kent hij de weg ook al. Vorig jaar won Eiken Sato nog een eerste en derde prijs, wat hem vandaag ook lukte. “Het is een ‘super nice show’. Fantastisch georganiseerd, de mensen hier kennen de sport, mijn groom is happy met de aandacht die er voor hen is, de looproutes zijn kort. Het is gewoon fijn om hier te zijn. Het is alsof mijn paarden dat ook aanvoelen. Ze sprongen echt goed.”

Eiken Sato won de rubriek met de 15-jarige Calouso JRA (v. Calvaro FC), voor de Duitser Tim Rieskamp-Goedeking op Coldplay (v. Chacco-Blue) en de in Ommen al zeer succesvolle Belg Alexander Housen op Warriors Glory (v. Warrior). Voor de beste Nederlander moeten we naar plaats vijf, Dennis van den Brink die de rubriek sterk opende op Aonia Domain (v. Mylord Carthago).

Belangrijk tussenstation

Eiken Sato hoopt dit weekend meer van zich te laten horen, want Ommen is een belangrijke tussenstation richting de Wereldruiterspelen (6 tot en met 14 augustus) in het Deense Herning waar het Japans team aan de start komt. Heel ver hoeft hij niet te rijden, aangezien hij op de stal van de Duitser Paul Schockemöhle verblijft. Schockemöhle (toen nog bondscoach Japan, dat is nu Wim Schröder uit Tubbergen) was degene die Eiken Sato terughaalde uit Japan met het oog op de Olympische Spelen in Tokyo. Inmiddels staat hij als 198e op de wereldranking voor springruiters.

Focus op WK

“Ja, die Olympische Spelen zijn geweest, maar we blijven gefocust want er komt een WK aan. Mijn belangrijkste paard daarvoor is Chaccano JRA, als reservepaard heb ik Calouso JRA in gedachten, want je weet immers maar nooit hoe het loopt met levende have. Chaccano sprong vandaag heel goed in het 1.40m en ik hoop me vrijdag te plaatsen voor de Grote Prijs.”

Bron persbericht CSI Ommen